O Μιλιβόγεβιτς μίλησε και για Ολυμπιακό στην πρώτη συνέντευξη

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση του deal με τον Ολυμπιακό και την ανακοίνωση της απόκτησής του για τα επόμενα 3,5 χρόνια από την Κρίσταλ Πάλας, ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης των "αετών" όπου ρωτήθηκε και για τον Ολυμπιακό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Για αυτούς που δεν σε έχουν δει ακόμα να παίζεις, τι είδους παίκτης είσαι;

"Καταρχήν θελω να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην Premier League που είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Είμαι αμυντικός μέσος. Είμαι ο μέσος που προσπαθώ να έχω τον έλεγχο, να δίνω ισορροπία στην ομάδα και να προσπαθώ για το καλύτερο δείχνοντας τις ικανότητές μου όσο το δυνατόν συντομότερα".

Πέτυχες γκολ στο τελευταίο σου παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι;

"Ναι. Φέτος σκόραρα 6 γκολ σε 17 αγώνες, κάτι που είναι λίγο παράξενο για μένα. Φέτος όμως είμαι επιτυχημένος στον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα έπαιξα σχεδόν σε κάθε ματς, έχασα μόνο ένα και αυτό ήταν επειδή είχα συμπληρώσει κάρτες".

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς καθώς προέβη και στην παρακάτω δήλωση: "Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ολυμπιακό. Στον Πρόεδρο, κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τη Διοίκηση της ομάδας, καθώς μου φέρθηκαν ως οικογένεια και μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου και να αγωνιστώ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Πρέμιερ Λιγκ.

Ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που έζησα στον Πειραιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, όμως, θέλω να απευθύνω και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Είμαι ένας από εσάς!"