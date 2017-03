Έφυγε από τον Ολυμπιακό, υπογράφει τώρα νέο συμβόλαιο στη Premier League

Ένα από τα πολλά ταλέντα που ανέδειξε η Αιντχόφεν, ο 30χρονος πλέον Ιμπραχίμ Αφελάι είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πρόσφατο πέρασμά του από τους Πειραιώτες την περίοδο 2014-2015 ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα. Ένας εκρηκτικός χαφ, που είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην ολλανδική ομάδα αλλά ποτέ δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, είχε φύγει άδοξα από τον Ολυμπιακό.

Τα πράγματα όμως φαίνεται να έχουν αλλάξει για τον Αφελάι, που πλέον αγωνίζεται στη Premier League με τη φανέλα της Στόουκ. Και κάνει πολύ καλά πράγματα εκεί, καθώς έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του και έχει γίνει ένα απαραίτητο γρανάζι στη μηχανή του Μαρκ Χιους.

Ο Ολλανδός που από το 2015 που αγωνίζεται εκεί έχει 46 εμφανίσεις και 3 γκολ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους “potters” μέχρι το 2019, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκει τον παλιό του εαυτό.

Η ανακοίνωση γέμισε με χαρά τον επιθετικό χαφ που δήλωσε μεταξύ άλλων πως “είναι πολύ χαρούμενος. Ελπίζω να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε γιατί η Στόουκ είναι ένα μεγάλο κλαμπ”.

EXCLUSIVE: Ibrahim Afellay has signed a new contract, committing him to #SCFC until at least the summer of 2019 #DEVOT10N pic.twitter.com/02Lv6EDph6