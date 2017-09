O ματωμένος Ρούνεϊ τρέλανε τα social media!

Το ματς της Έβερτον με την Μπόρνμουθ θα μείνει και καιρό χαραγμένο στη μνήνη των φίλων των "ζαχαρωτών", όχι μόνο για το γεγονός πως η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν πέτυχε τρελή ανατροπή με δύο γκολ του Νιάσε μέσα σε πέντε λεπτά (στο 77' και στο 82') αλλά επειδή σημαδεύτηκε από έναν αιματηρό τραυματισμό του Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι από τον Σίμον Φράνσις της Μπόρνμουθ σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας και το πέσιμό του στο έδαφος τον βρήκε αιμόφυρτο, με τον 31χρον άσο να μην το βάζει πάντως κάτω και να συνεχίζει, για να αποχωρήσει από το ματς στο 75'...

Wayne Rooney injury to eye. pic.twitter.com/rMw0TyB5NK — GATEWAY DEAL CATCHER (@chrisandeez2) September 23, 2017

Φυσικά, οι εικόνες του ματωμένου κεφαλιού του έκαναν το γύρο του κόσμου, με αρκετούς να φέρνουν στο μυαλό του τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ από τον διάσημο "Terminator".

Wayne Rooney suffers gruesome eye injury after appearing to be elbowed by Simon Francis https://t.co/87LmgcRj3u pic.twitter.com/RgvsUWJEO0 — MailOnline Sport (@MailSport) September 23, 2017

Insult to injury: Rooney bloodied as Everton trail Bournemouth 1-0 in the second half pic.twitter.com/BmKcA0kIEU — Sports Illustrated (@SInow) September 23, 2017

Wayne Rooney definitely came off worse after a clash with Simon Francis.pic.twitter.com/vAcTHQHCcw — Squawka News (@SquawkaNews) September 23, 2017