Η αύρα του Μαραντόνα έδωσε φτερά στην Τότεναμ

Καταιγιστική ήταν η Τότεναμ στο πρώτο μέρος της σπουδαίας μάχης της με την Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να προηγείται 2-0 από το 12ο λεπτό με δράστες τους Χάρι Κέιν (4') και Σον (12') και η ανάπαυλα να την βρίσκει μπροστά στο σκορ με 3-1, με τον Ντέλε Άλι να "απαντά" στο γκολ του Σαλάχ στο 24'.

Ιδιαιτερότητα στο ματς του Λονδίνου; Η παρουσία του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στις εξέδρες, με τον "Πίμπε Ντ'Όρο" να παρακολουθεί μάλιστα το παιχνίδι φορώντας ένα κασκόλ των "σπιρουνιών" από σεβασμό προς την φιλοξενία της Τότεναμ στον ίδιο.

Diego Maradona is an interested spectator at Wembley today... pic.twitter.com/L7eS4tu00D — Sky Sports PL (@SkySportsPL) October 22, 2017

Diego Maradona visits Wembley to watch Tottenham take on Liverpool https://t.co/ZN9MKYnxjT pic.twitter.com/qPgKIV3NjL — MailOnline Sport (@MailSport) October 22, 2017

Maradona gives that first half his seal of approval...



Alli makes it 3-1 Tottenham after Salah replied to Kane and Son early goals #TOTLIV pic.twitter.com/29GaSJ3XrN — PA Dugout (@PAdugout) October 22, 2017

PHOTO | Football legend Diego Maradona is watching today’s game from the stands at Wembley. pic.twitter.com/3WlvevUnUc — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 22, 2017

Η εικόνα δεν άλλαξε πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, με την Τότεναμ να είναι η απόλυτη κυρίαρχος και το φινάλε να βρίσκει τους Λονδρέζους να επικρατούν με το ευρύ και πεντακάθαρο 4-1 των "κόκκινων" του Κλοπ.