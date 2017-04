Η απορία Μουρίνιο για το παράξενο σύνθημα των οπαδών!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο γεμάτος απορία, γύρισε στον Μάικλ Κάρικ και τον ρώτησε τι σημαίνει το σύνθημα τον οπαδών της Γιουνάιτεντ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σάντερλαντ κι ενώ το σκορ ήταν 2-0 υπέρ των "κόκκινων διαβόλων".

Συγκεκριμένα οι οπαδοί φώναζαν "Ντιέγκο, Ντιέγκο..." και ο Μουρίνιο αναρωτήθηκε σε ποιον αναφέρονται. Η απάντηση που πήρε είναι πως επρόκειτο για τον Φορλάν, με τη συνέχεια του συνθήματος να πηγαίνει κάπως έτσι... "He came from Uruguay, he made the Scousers cry", στα ελληνικά: "Ήρθε από την Ουρουγουάη κι έκανε τη Λίβερπουλ (σ.σ. Scousers) να κλάψει!".

Δείτε την αντίδραση του Πορτογάλου:

United won 3-0 but strangely enough my favourite moment was Mou asking Carrick who Diego was when he heard the fans singing Forlan's name pic.twitter.com/9o9LUu2CPP