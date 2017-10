O Φαν ντερ Σαρ αποκάλυψε την εμμονή του Ρονάλντο για... τελειότητα!

Μετράει ήδη τέσσερις Χρυσές Μπάλες και είναι το μεγάλο φαβορί για να της κάνει πέντε σε λίγους μήνες όμως για να φτάσει στο σημείο αυτό Κριστιάνο Ρονάλντο έχυσε τόνους ιδρώτα από πολύ νεαρή ηλικία.

Για όσους μάλιστα πιστεύουν πως η επιτυχία έρχεται... ουρανοκατέβατα, καλό θα είναι να δώσουν βάση σε όσα δήλωσε ο Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ σε συνέντευξή του στο "Four Four Two", με τον Ολλανδό άλλοτε κίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να... μαρτυράει κάποια από τα μικρά μυστικά του CR7 στις πρώτες του ημέρες στο "Ολντ Τράφορντ".

Μυστικά που έδειχναν από τότε πως είχε πάθος με την τελειότητα! "Εκτός γηπέδου, ο Κριστιάνο φρόντιζε να ξεκουράζεται επαρκώς και να βελτιώνει το σώμα του, τα φρόντιζε όλα στην εντέλεια.

Μετά τις προπονήσεις, δούλευε συχνά σε εκτελέσεις φάουλ και ερχόταν κοντά μου και μου έλεγε: "Έντουιν, μπορείς να κάτσω από την εστία;" Του έλεγα ότι ήμουν αρκετά γέρος και πως θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους τερματοφύλακες της ομάδας Νέων όμως επέμενε πως ήθελε να σκοράρει κόντρα σε εμένα.

Τον πείραζα αρκετά και του έλεγα διάφορα όπως: "Ξέρεις Ρόνι, δεν πρόκειται να σκοράρεις απέναντί μου" και εκείνος αντιδρούσε και απαντούσε: "Όχι, όχι, πρέπει να πας κάτω από το τέρμα. Ο Κριστιάνο είναι ένας πραγματικά καλός τύπος και η κοινή αντίληψη που υπάρχει για αυτόν δεν καθρεφτίζει αληθινά την προσωπικότητά του".