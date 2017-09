Σάλος με το πιπεράτο σύνθημα για τα γεννητικά όργανα του Λουκακού!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έκρινε πως αυτός είναι ο ιδανικός για να ηγηθεί της επίθεσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τουλάχιστον για όσο διάστημα δεν θα είναι σε θέση να τη βοηθήσει ο λαβωμένος Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς και ο Ρομελού Λουκακού αποδεικνύεται μέχρι στιγμής άξιος για αυτό το ρόλο.

Η επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα στις πρώτες πέντες αγωνιστικές της Premier League θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και... ερωτική έχοντας βρει ισάριθμες φορές το στόχο και πλέον δεν είναι μόνο ο "special one" που καμαρώνει για αυτή τη μεταγραφή αλλά και οι οπαδοί.

Μερικοί μάλιστα εξ αυτών θέλησαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους για το νέο "κανονιέρη" της ομάδας τους με ένα ιδιαίτερο σύνθημα καθώς μέσω αυτού εξάρουν όχι μόνο τις εκτελεστικές του ικανότητες αλλά και... άλλου είδους "αρετές".

"Romelu Lukaku, He's our Belgium scoring genius, He's got a 24inch penis, Scoring all the goals bellend to his toes", αναφέρει το σύνθημα ("Ρομελού Λουκακού, είναι η επιθετική μας ιδιοφυία από το Βέλγιο, το π@@ς του είναι 24 ίντσες μακρύ και φτάνει μέχρι τα πόδια του"), λέει το σύνθημα, το οποίο ίσως σε λίγο καιρό από τώρα να μην ακούγεται στις εξέδρες...

Αν γίνει κάτι τέτοιο θα έχει βάλει το... χέρι της η οργάνωση "Kick it out", που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού και η οποία χρηματοδοτείται από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA), από την αγγλική Football League (EFL) και από την Ένωση Επαγγελματιών Παικτών (PFA) στο Νησί!

"Έχουμε ήδη ζητήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επέμβει, να πάρει θέση ώστε να σταματήσουν αυτές οι προσβολές: τα στερεότυπα ρατσιστικά συνθήματα δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά και δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να στηρίξουν έναν παίκτη", δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Αναμένουμε τη θέση των "κόκκινων διαβόλων" πάνω σε αυτό το άκρως ευαίσθητο θέμα με πρωταγωνιστή τον Ρομελού Λουκακού...

Lukaku song from last night



Romelu Lukaku

He's our Belgium scoring genius

He's got a 24inch penis

Scoring all the goals

bellend to his toes pic.twitter.com/fUot0qGUL4 — MUFC Songs & Chants™ (@MufcSongs) September 13, 2017

Photo Credits: AP Photo/Dave Thompson, Yorgos Karahalis