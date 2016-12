Ο Κάραγκερ τρόλαρε τον Νέβιλ με τον πιο απίθανο τρόπο!

Είναι φίλοι, πρώην συμπαίκτες στην εθνική Αγγλίας και συνεργάτες στην τηλεόραση. Γι' αυτό και ο Τζέιμι Κάραγκερ έχει το θάρρος να κάνει πλάκα με την αποτυχημένη θητεία του Γκάρι Νέβιλ ως πρώτου προπονητή στη Βαλένθια.

O 41χρονος Άγγλος είχε αναλάβει τα ηνία πριν από 13 μήνες, στις 2 Δεκεμβρίου του 2015, και αποχώρησε προτού καν συμπληρωθούν τέσσερις μήνες (30 Μαρτίου) αφήνοντας τις "νυχτερίδες" στη 14η θέση.

Απόλυτο φιάσκο δηλαδή. Το οποίο ο βετεράνος στόπερ καυτηρίασε με... χιούμορ κατά τη διάρκεια του Friday Night Football του Sky Sports. Πώς; Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κορυφαία στιγμή για τον ίδιο μέσα στο 2016 απάντησε "ο Γκάρι Νέβιλ στη Βαλένθια" και έβαλε τα γέλια.

.@Carra23, what was your favourite moment of 2016?

Response: @GNev2 at Valencia... https://t.co/M4Xkw7FRhU