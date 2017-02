Απίθανη έμπνευση της Λίβερπουλ στο τείχος

Τρομερή έμπνευση είχε ο Γίργκεν Κλοπ στο ματς της Λίβερπουλ με την Τότεναμ. Ο Γερμανός κόουτς έδωσε οδηγία στον Φελίπε Κουτίνιο να... σταματήσει τις συρτές εκτελέσεις φάουλ του Έρικσεν με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Την ώρα που ο άσος της Τότεναμ πήγε να εκτελέσει ένα φάουλ κοντά στην περιοχή κι ενώ οι παίκτες της Λίβερπουλ σχημάτισαν το τείχος, ο Κουτίνιο έκανε κάτι τελείως διαφορετικό απ' όσα έχουμε συνηθίσει.

Γονάτισε πίσω από τους συμπαίκτες του, προκειμένου εκείνοι να πηδήξουν για να μπλοκάρουν κάποια εκτέλεση προς τις πάνω γωνίες του τέρματος, ενώ παράλληλα ο εκείνος έβαζε... στοπ στα συρτά σουτ!

Liverpool having so much fun in first half Coutinho's attempting to table-top teammates during the game. pic.twitter.com/tC9HS1nK6I