Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ: Ζιρού, Μιχιταριάν ή Κάρολ;

H Γουέστ Χαμ επικράτησε με 3-0 της Κρίσταλ Πάλας το Σάββατο (14/1) όμως αναμφίβολα το highlight του αγώνα ήταν το γκολ που πέτυχε ο Άντι Κάρολ.

Ο Άγγλος επιθετικός που έχει ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση και με ένα τρομερό βολ πλανέ μέσα από την περιοχή κάρφωσε τη μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε το γκολ που πέτυχε:

Andy Carroll's amazing strike if yeh haven't seen it already pic.twitter.com/aQYNoId0HT

Μετά από αυτό το τέρμα "ακούστηκε" ξανά στο Νησί η λέξη "το γκολ της χρονιάς". Eίναι όμως έτσι; Γιατί μέσα στον Ιανουάριο έχουμε δύο άλλα δύο εξίσου υπέροχα τέρματα από τον Ολιβιέ Ζιρού, αλλά και από τον Χένρικ Μιχιταριάν.

Δείτε τα άλλα δύο γκολ:

The is staying#WeAreTheArsenal pic.twitter.com/DfNeH6aXaX — Arsenal FC (@Arsenal) 12 Ιανουαρίου 2017

Congratulations to @HenrikhMkh - his incredible kick against Sunderland is the #MUFC Goal of the Month for December! pic.twitter.com/xuIkl2oFXg