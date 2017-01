Από τον Σάμαρη στον... Λέσκοτ η Σάντερλαντ!

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν φουντώσει τα σενάρια περί έντονης επιθυμίας της Σάντερλαντ να εντάξει στο δυναμικό της τον Αντρέα Σάμαρη κλείνοντας το deal με την Μπενφίκα στα 20.000.000 ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών από το Νησί οι "μαύρες γάτες" έχουν ρίξει και αλλού τα δίχτυα τους...

Όπως αποκάλυψε η αγγλική "Express" ο Ντέιβιντ Μόγες θέλει να φέρει στην ομάδα του, η οποία είναι ουραγός αυτή τη στιγμή στην Premier League, τους Ρόμπι Κιν και Τζόλεον Λέσκοτ, με το εν λόγω μέσο να υπογραμμίζει το γεγονός πως και οι δύο μαζί είναι πάνω από 70 ετών!

"Ο Κιν, 36 ετών, είναι ελεύθερος αφότου έφυγε από τους Λος Άντζελες Γκάλαξι και αναμένεται να μπει σε συζητήσεις με την Σάντερλαντ την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιμετωπίζουν όμως ανταγωνισμό από τις Μπράιτον, Λιντς και Πρέστον", είναι η αναφορά για τον έμπειρο Ιρλανδό επιθετικό ενώ για τον πρώην άσο της ΑΕΚ γράφεται το εξής:

"Ο Λέσκοτ, 34 ετών, προπονείται με την ομάδα του Wearside από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και μπορεί να προταθεί και σε αυτόν ένα συμβόλαιο με μικρή χρονική διάρκεια".

Για να καταλήξει το σχετικό κείμενο: "Ο προπονητής Ντέιβιντ Μόγες, ο οποίος περιορίζεται αυστηρά από τα χρέη της Σάντερλαντ που ανέρχονται στις 140.000.000 λίρες, ήλπιζε επίσης να προσελκύσει τον Φιλ Τζαγκιέλκα της Έβερτον για να ενισχύσει την άμυνά του".

