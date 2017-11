Έδιωξε τον Μπίλιτς και πήρε... υποβιβασμένο προπονητή!

Έτοιμο αντικαταστάτη είχε για τη θέση του προπονητή η Γουέστ Χαμ, καθώς μία ημέρα μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Σλάβεν Μπίλιτς ανακοίνωσε τον Ντέιβιντ Μόγες.

Ο Άγγλος προπονητής που... έριξε την Σάντερλαντ έρχεται να αναλάβει τα "σφυριά" σε μία προσπάθεια που κάνει για ανάταση της καριέρας του αφού μετά τη θητεία του στην Έβερτον δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Σάντερλαντ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ που βρίσκεται στην 18η θέση της Premier ήρθε μέσω social media:

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27