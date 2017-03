Γολγοθάς: 7.500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες θα διανύσει η Γιουνάιτεντ!

Το ταξίδι προς και από το μακρινό Ροστόφ με τελικό προορισμό το Μάντσεστερ είναι συνολικά 6.800 χιλιόμετρα.

Τόσα θα πρέπει να διανύσει σε πρώτη φάση η Γιουνάιτεντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ρωσική ομάδα για τους 16 του Europa League. Τα χαρμόσυνα νέα δεν σταματούν εδώ όμως για τον Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς τη Δευτέρα θα αναμετρηθεί με την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριζ, στα πλαίσια του FA Cup.

Με το ταξίδι αυτό έρχονται να προστεθούν άλλα 700 χιλιόμετρα στις "πλάτες" των παικτών του Special One, ο οποίος πέρα από τη διαχείριση που πρέπει να κάνει στο ρόστερ του εξαιτίας των δύο πολύ σημαντικών παιχνιδιών, έχει να αντιμετωπίσει και την κούραση των... αεροδρομίων, καθώς τα χιλιόμετρα που έχουν να διανύσουν οι "κόκκινοι διάβολοι" προκαλούν ζαλάδα.

Man Utd's week:



4,284 mile round trip to Rostov Oblast

434 mile round trip to London



On the road again. pic.twitter.com/wINYT4BFZq