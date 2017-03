Αυτή είναι η πιο τρελή απόκρουση της χρονιάς!

Η Αγγλία προσφέρει μαγικές στιγμές στους ποδοσφαιρόφιλους όχι μόνο με την φανταχτερή Premier League αλλά ακόμα και μέσα από τις χαμηλότερες κατηγορίες.

Η τελευταία απόδειξη έρχεται μέσα από την αναμέτρηση Consett AFC-South Shields FC (αμφότερες ερασιτεχνικές ομάδες) για τα ημιτελικά του Durham Challenge Cup, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη με 3-1 αλλά τους γηπεδούχους να να καμαρώνουν για μία απόκρουση-όνειρο.

Την έκανε ο γκολκίπερ τους Πίτερ Τζέφρις λέγοντας όχι σε ένα υπερσίγουρο γκολ των αντιπάλων και το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά με τα εγκωμαστικά σχόλια για εκείνον. Απολύτως δικαιολογημένα...

"Έχουμε δει ονειρικά γκολ, τι λέτε όμως για μία ονειρική απόκρουση;", ήταν το σχόλιο της Consett AFC για την σούπερ φάση με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της

One of the best saves you'll ever see!@ConsettAFC's @Peter_Jeffries. Credit: @SouthShieldsFC pic.twitter.com/SbbnY0mBGC