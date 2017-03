Τρέλανε το twitter η σέξι μαμά του Μιχιταριάν

Κοντά στις 12.000 likes και 3.800 retweet έκανε η φωτογραφία που ανέβασε ο Αρμένιος άσος της Γιουνάιτεντ. Ο λόγος; Φυσικά η παρουσία που είχε δίπλα του. Όχι δεν ήταν κάποιο μοντέλο ή viral εικόνα, αλλά η... μαμά του!

Βλέπετε, είχε τα γενέθλια της και ο 28άχρονος άσος είπε να ανεβάσει ένα γλυκό μήνυμα για τη μέρα: "Η αγάπη της μητέρας, δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Χρόνια πολλά μαμά!", έγραψε και αμέσως το twitter έδειξε την... αγάπη του.

@HenrikhMkh Whoaaaa, Mkhitaryan,

Mrs Mkhitaryan, she's a MILFY Armeeeniaaaan.... — Kyle Rowe (@kylerowe) March 18, 2017

@HenrikhMkh What! She can't be your mother. She's too young!! — Celia Monroe (@SarcyFringehead) March 18, 2017