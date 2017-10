Ο Βαλβέρδε απέδειξε πως είναι ακόμα... δεμένος με τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα είναι στην κορυφή του 4ου ομίλου έχοντας κάνει το "2 στα 2" απέναντι σε Γιουβέντους (3-0 εντός) και Σπόρτινγκ Λισσαβώνας (1-0 εκτός) και ο Ολυμπιακός είναι στην τελευταία θέση με δύο ήττες, όμως η αναμέτρησή των δύο ομάδων το βράδυ της Τετάρτης (18/10) στο "Camp Nou" μόνο ως "χαλαρό παιχνίδι" δεν αντιμετωπίεται από τους Καταλανούς.

Και πώς να συνέβαινε άλλωστε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που στον πάγκο της "Μπάρσα" βρίσκεται ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον "Τσινγκούρι" να συναντά ως αντίπαλος την ομάδα στην οποία έζησε μεγάλες στιγμές και να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου πως το ραντεβού με τον Ολυμπιακό είναι κάτι παραπάνω από ένα ματς...

"Δεν ξέρω γιατί οι οπαδοί του Ολυμπιακού με αγαπούν τόσο πολύ. Όμως κερδίσαμε πολλά τρόπαια. Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία επειδή οι Έλληνες πάντα μου φέρθηκαν καλά. Το λέω αυτό επειδή άφησα ένα τεράστιο κομμάτι της καρδιάς μου εκεί.

"Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο όσον αφορά στον Ολυμπιακό είναι η ανάγκη για βαθμούς που έχουν μετά τις δύο ήττες που είχαν στο ξεκίνημα και το γεγονός ότι μπορούν να μας κάνουν ζημιά.

Θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα παιχνίδι στην άμυνα ώστε να μας αιφνιδιάσουν", δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βαλβέρδε, και πρόσθεσε με νόημα:

"Για μένα θα είναι ένα συναισθηματικό παιχνίδι, ίσως περισσότερο εκεί αφού το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει μία ξεχωριστή σημασία και έχω περάσει πολύ όμορφα εκεί. Η ομάδα έχει αλλάξει αλλά εξακολουθώ να νιώθω κοντά σε αρκετά άτομα που εμπλέκονται με τον Ολυμπιακό".

Έχουν ένα σημαντικό ματς την Κυριακή και δυσκολεύονται λίγο στο ξεκίνημα της σεζόν όμως ανεβάζουν πάντα στροφές όταν αγωνίζονται στο Champions League".

Valverde: "For me, it's an emotional game. I am still close to a lot of people who are involved with Olympiacos" #BarçaOlympiacos pic.twitter.com/TSWTDevjNS — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2017

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης ο Βαλβέρδε ξεκαθάρισε ότι θα παρατάξει την "Μπάρσα" με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα γιατί "είναι σημαντικοί οι τρεις βαθμούς και για αυτό θα βάλουμε τους καλύτερους" ενώ προσέφερε και μία εντυπωσιακή ατάκα για τον Μέσι:

"Μία Χρυσή Μπάλα λιγότερη ή περισσότερη δεν κάνει τη διαφορά, ούτε το χρώμα ενός μεταλλίου για να καταλάβεις πως ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο..."

Όσο για την αγαστή σχέση του Βαλβέρδε με τον Ολυμπιακό που παραδέχτηκε ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, δεν είναι τυχαίο ότι φωτογραφήθηκε με εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου που βρίσκονταν στην αίθουσα συνεντεύξεων ενώ του έγινε και δώρο το βιβλίο "Χρυσός Θρύλος"που περιλαμβάνει την ιστορία των Πειραιωτών από το 1925 (έτος ίδρυσής τους) μέχρι το 2016 (έτος έκδοσης του βιβλίου).