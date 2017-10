Το πρώτο με τον Παναθηναϊκό, το 100ο με τον Ολυμπιακό!

Το νέο ατομικό ρεκόρ που κυνηγούσε ο Λιονέλ Μέσι επιτεύχθηκε. Ο Αργεντινός κέρδισε φάουλ από το σκληρό μαρκάρισμα του Νικολάου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού και παίρνοντας την ευθύνη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Προτό. Το χτύπημα είχε πολλά εσωτερικά φάλτσα, αλλά ο Βέλγος άργησε ν' αντιδράσει και όταν βρήκε την μπάλα ήταν αργά.

Όπως και να 'χει, το 2-0 έγινε και ο Μέσι έφτασε τα 100 γκολ στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το πρώτο σ' εκείνο το 5-0 επί του Παναθηναϊκού και το... τελευταίο κόντρα στον Ολυμπιακό. Αμφότερα στο "Καμπ Νόου"

100 European goals for Lionel Messi! pic.twitter.com/rFxtXMg4uw

Το επίτευγμα του Λίο πανηγύρισε με το δικό της τρόπο και η Μπαρτσελόνα.

⚽️ With that free kick #Messi reaches 100 goals in European competition! Congratulations Leo! #BarçaOlympiacos pic.twitter.com/onwLfCzyyt