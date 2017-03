Διαδικτυακή επίθεση των οπαδών της Παρί στο διαιτητή

Το να είσαι διαιτητής είναι πολλές φορές η πιο δύσκολη θέση στο γήπεδο. Στη ροή του αγώνα, πολλές φάσεις μπορεί να σου ξεφύγουν, να πάρεις μία λανθασμένη απόφαση και ξαφνικά να είσαι "κόκκινο πανί" για τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας.

Σε αντίστοιχη θέση έχει βρεθεί όπως φαίνεται ο "άρχοντας" της αναμέτρησης της Τετάρτης, Ντενίζ Αφτεκίν, που έχει δημιουργήσει πλήθος από αρνητικά σχόλια στους οπαδούς της Παρί Σαιντ Ζερμαίν. Ο Γερμανός ρέφερι, κατακρίθηκε για το λανθασμένο -κατά πολλούς- πέναλτι στον Σουάρεζ, για το μη καταλογισμό πέναλτυ στον Ματσεράνο στο πρώτο ημίχρονο (κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος), καθώς και για τις πολλές κάρτες που έβγαλε στους παίκτες της γαλλικής ομάδας.

Το twitter από την ώρα λήξης του αγώνα έχει πάρει κυριολεκτικά "φωτιά" με πλήθος χρηστών που υποστηρίζουν την Παρί, να ασκούν δριμεία κριτική στον ρέφερι και να του επιτίθενται είτε ανοιχτά είτε με πιο έμμεσο και σαρκαστικό τρόπο.

Δείτε χαρακτηριστικά tweets:

Μάλλον η UEFA θα το σκεφτεί σοβαρά να τον ορίσει σύντομα σε κάποιο άλλο ευρωπαικό παιχνίδι...