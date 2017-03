Χωρίς οίκτο ο Νεϊμαρ: νέο τρολάρισμα σε Ντι Μαρία!

Η εκπληκτική ανατροπή της Μπαρτσελόνα επί της Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Τετάρτης και το 6-1 που έστειλε τους Καταλανούς στα προημιτελικά του Champions League συνεχίζει να βρίσκεται στο μυαλό των παικτών του Λουίς Ενρίκε.

Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Νεϊμάρ ο οποίος δεν έχει συγχωρέσει σε καμία περίπτωση τον Ντι Μαρία για την ενέργειά του να απευθυνθεί στο κοινό του "Camp Nou" και να το προτρέψει να... σωπάσει μετά το γκολ του Καβάνι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Neymar destroys Ángel Di María on Instagram after his celebration at the Camp Nou. This is getting better! https://t.co/NLmpCWCc6U pic.twitter.com/EMZB1tnf45