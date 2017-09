Το twitter της Μπάγερν είναι το καλύτερο φάρμακο για τους οπαδόπληκτους

Φαντάσου (οποιαδήποτε) ελληνική ομάδα να είναι στη θέση της Μπάγερν και μετά το 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν, σε ματς των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ παρακαλώ, ν' ανεβαίνει στον επίσημο λογαριασμό του twitter, στην αγγλική έκδοσή του, αυτό:

Neymar makes it three... (63') #PSGFCB 3-0 pic.twitter.com/Vbs6uPkEu4

Πιπέρι στο στόμα! Ούτε που θέλουμε να φανταστούμε τις οπαδικές αντιδράσεις και το... μένος κατά του διαχειριστή της σελίδας που προσέβαλε την ομάδα (μας). Η άμεση απόλυσή του, δε, θα ήταν και η πλέον πιθανή κατάληξη...

Μάλλον κάπου κάνουμε ένα τεράστιο λάθος για το τι ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει ή στερείται χιούμορ, ας λάβει μια πολύ γερή δόση απ' αυτόν τον λογαριασμό. Του οποίου ο επικεφαλής, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, αυτοτρολάρει την Μπάγερν όσο δεν πάει. Του δίνει και καταλαβαίνει.

Για του λόγου το αληθές; Μετά από ένα γκολ της Λιεψίας με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, σε ματς του περυσινού πρωτάθλήματος, είχε αναρτήσει αυτό:

It's happened again. Leipzig extend their lead within a minute of the restart. #RBLFCB 3-1 pic.twitter.com/J3yAKIMumK