Έκρηξη στο πούλμαν της Ντόρτμουντ!

Είδηση σοκ από την Γερμανία λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μονακό. Κατά την αναχώρηση του πούλμαν των "κίτρινων", εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγη μπροστά από το όχημα, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές το πούλμαν.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής Μαρκ Μπάρτρα (που ήταν να ξεκινήσει βασικός), ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έσπασαν αρκετά τζάμια, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλους μικρο-τραυματίες.

Λίγο αργότερα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ με tweet ενημέρωσε πως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι ασφαλείς (πέραν του Μπάρτρα που έχει κοπεί στο χέρι), ενώ στο γήπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι βέβαιο πως τα επόμενα λεπτά θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι για να διασφαλιστεί η κανονικότητα.

Στο γήπεδο πάντως υπήρξε ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πως θα γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές σε λίγο. Η τύχη του αγώνα αναμένεται να αποφασιστεί στις 21:30.

Η επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής Αστυνομίας:

"Λίγο μετά τις 19:00 τρεις εκρήξεις κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ έλαβαν χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι ρόδες του οχήματος υπέστησαν ζημιές και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Οι λόγοι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί".

Λίγο αργότερα, η Ντόρτμουντ ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως το παιχνίδι αναβλήθηκε και πως θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα.

Just been announced in Dortmund's stadium by Norbert Dickel - incident involving the team bus. One person injured. Up on the big screen. pic.twitter.com/OEOlnr3v9d