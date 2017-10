Πικέ, σε είδε όλος ο κόσμος...

Ακόμη και χωρίς VAR ο Ζεράρδ Πικέ την πάτησε σαν πρωτάρης.

Η μπαγαποντιά που έκανε προκειμένου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα έγινε αντιληπτή από τον βοηθό γραμμής και το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα ακυρώθηκε σωστά. Αναπόφευκτο ήταν ο στόπερ της Μπαρτσελόνα ν' αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Την πρώτη την είχε δεχθεί νωρίς, στο 11', για τράβηγμα στον Οφόε.

no goal., and pique sent of!!!!! pic.twitter.com/PdaWDLoZEF

Όσο κι αν μοιάζει παράδοξο, ήταν η πρώτη αποβολή του σε αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ίσως το είχαν παίξει στο στοίχημα οι Ασιάτες τουρίστες-οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς πως ζητωκραύγαζαν για την εξέλιξη στη φάση.

The reaction after Gerard Pique is sent off for Barcelona pic.twitter.com/Yp0HuTKmor