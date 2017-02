O Mπενζεμά βασιλιάς των Γάλλων σκόρερ

Ο στράικερ των "μερένγκες" με το γκολ που πέτυχε κόντρα στους "παρτενοπέι" έγινε ο πρώτος Γάλλος σκόρερ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ με 51 γκολ ξεπερνώντας πλέον τον Τιερί Ανρί που έχει 50.

Επίσης ο Γάλλος είναι πλέον στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ του Champions League, έχοντας μπροστά του μόνο τους Κριστιάνο Ρονάλντο (95), Λιονέλ Μέσι (93), Ραούλ (71) και Φαν Νίστελροϊ (56).

Εξαιρετικά κατορθώματα από έναν παίκτη που ίσως δεν έχει την προβολή που αξίζει.

Karim Benzema knocks 'The King' off his #UCL perch #AFC #HalaMadrid pic.twitter.com/bAUi2qU5dT