Έγραψε ιστορία στο Γιουρόπα Λιγκ η Έστερσουντ!

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα των ομίλων επί της Ζόρια, η Έστερσουντ ξεκίνησε με το... δεξί και στην αναμέτρηση κόντρα στην Χέρτα. Η ομάδα του Πότερ κέρδισε πέναλτι στο 21ο λεπτό και ο Μπρούα Νούρι το μετέτρεψε σε γκολ στο 22'.

Το συγκεκριμένο γκολ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ιστορικό στο θεσμό, αφού σύμφωνα με τα ΜΜΕ της πατρίδας του, ο Νούρι έγινε ο πρώτος Ιρακινός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε φάση ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ!

Ο 30χρονος μέσος ξεκίνησε στο βασικό σχήμα μπροστά από τον δικό μας Σωτήρη Παπαγιαννόπουλο φορώντας το... 22 στην πλάτη. Κάτι συμπτώσεις όμως...

| Brwa Nouri becomes the first Iraqi to score in the @EuropaLeague with this delightful penalty kick against #HerthaBerlin. pic.twitter.com/N6g2WmiXln