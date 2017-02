Το "μακροβούτι" του Γκουιντέτι που σφυρίχτηκε... πέναλτι

Στις καθυστερήσεις του αγώνα Σαχτάρ - Θέλτα στο Χάρκοβο και με την πρόκριση να είναι στους Ουκρανούς, ο Γκουϊντέτι έπεσε... καθόλου εντυπωσιακά στην περιοχή, όμως ο διαιτητής έδωσε πέναλτι.

Ο Ντιέγκο Άσπας δεν αστόχησε από τα 11 βήματα και έγινε το 1-1 με αποτέλεσμα το ματς να πάει στην παράταση. Εκεί οι Γαλιθιάνοι σκόραραν ξανά και με το 2-0 ανέτρεψαν το διπλό της Σαχτάρ στο πρώτο ματς.

Big dive from Guidetti to take Celta Vigo into the next round. Cool penalty from Aspas! pic.twitter.com/GDBqTM9nGf