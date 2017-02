Το επικό tweet της Γκλάντμπαχ στα... ιταλικά!

Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τον επίσημο λογαριασμό της Γκλάντμπαχ στο Twitter έχουν αποδείξει πως γνωρίζουν άριστα την τέχνη της... επικοινωνίας και αυτό φρόντισαν να το δείξουν για μία ακόμα φορά, ενόψει του αγώνα ρεβάνς με την Φιορεντίνα για τους "32" του Europa League.

Στο πρώτο ματς, στην έδρα τους, οι Γερμανοί είχαν γνωρίσει ήττα με 1-0, όμως αυτό δεν τους πτοεί ούτε στο ελάχιστο και λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής με προορισμό την Φλωρεντία, έγραψαν στον λογαριασμό της ομάδας.

"Γεια σου Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπολονεζ. Τζανλούκα Βιάλι. Αυτά είναι τα μόνα ιταλικά που γνωρίζουμε", ήταν το σχετικό μήνυμα.

Ciao, Italia! Prego. Grazie. Bolognese. Gianluca Vialli. That's all the Italian we know. #fohlenelf #UEL #FIOBMG pic.twitter.com/jViVhqd5yX