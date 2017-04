Μάχες σώμα με σώμα στο Λυών - Μπεσίκτας

Τούρκοι οπαδοί ήρθαν στα χέρια με τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου της Λυών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πανδαιμόνιο. Όλα ξεκίνησαν όταν κατά την είσοδο των οπαδών στο γήπεδο ξέσπασαν επεισόδια για άγνωστό λόγο, ενώ είχαμε και καπνούς στην είσοδο.

Στη συνέχεια οι οπαδοί της Μπεσίκτας άρχισαν να πετούν αντικείμενα στον κόσμο που έτρεξε πανικόβλητος στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και ο κόσμος επέστρεψε στις κερκίδες.

Η ένταση είχαμε και νωρίτερα, όταν Τούρκοι οπαδοί από την Γερμανία έκαναν... ντου σε κατάστημα με σκοπό να κλέψουν εισιτήρια για τον αγώνα.

Δείτε τι έγινε:

Getting ugly in the Lyon - Besiktas game pic.twitter.com/VaA7jkgmDa