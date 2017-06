Ωσάν μοντέρνος "Ιούλιος Καίσαρας" ο Ζλάταν Ιμπαχίμοβιτς έστειλε σαφές μήνυμα για την παρουσία του στο "Όλντ Τράφορντ".

Ο Σουηδός φορ "ανέβασε" φωτογραφία με τη φανέλα της πρώην του ομάδας και τη συνόδευσε με τη μυθική ατάκα του Ιούλιου Καίσαρα στον Γάιο Μάτιο μετά τη νίκη στη Ζέλα τον Αύγουστο του 47 π.Χ.

Εννοείται αναφερόμαστε στο: "Ήλθα, είδα, ενίκησα".