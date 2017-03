Το πρώτο οφσάιντ μέσω του replay είναι πλέον ΓΕΓΟΝΟΣ!

Η Γαλλία υποδέχθηκε την Τρίτη (28/3) την Ισπανία στο "Σταντ ντε Φρανς" σε διεθνές φιλικό, το οποίο κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Νταβίντ Σίλβα και Ντεουλοφέου για τη "φούρια ρόχα".

Παρόλα αυτά οι θεατές, εντός κι εκτός γηπέδου, έγιναν μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος. Στο 47' η Γαλλία ήταν στην επίθεση. Ο Κιρζαβά δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή της Ισπανίας και πάσαρε στον Γκριεζμάν που σκόραρε. Το γκολ μέτρησε κανονικά για... ένα λεπτό! Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία του instant replay για να ξεδιαλύνει, αν ο Γάλλος παίκτης ήταν οφσάιντ ή όχι.

Αμέσως μετά το γκολ από τον άσο της Ατλέτικο, οι Ισπανοί διαμαρτυρήθηκαν πως ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος. Ο "άρχοντας" της αναμέτρησης, Φέλιξ Ζουάιερ, αφού συμβουλεύτηκε το video, υπέδειξε την παράβαση, υπογράφοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική απόφαση.

Δείτε το γκολ και την απόφαση του ρέφερι:

An interesting moment in football. Griezmann scores but the video assistant rules it offside. Credit: @itvfootball pic.twitter.com/aBEkf8A3aP

Στο ίδιο παιχνίδι βέβαια, για δεύτερη φορά ο διαιτητής κατέφυγε στη βοήθεια του βίντεο, αφού το δεύτερο γκολ της Ισπανίας από τον Ντεουλοφέου στην αρχή δόθηκε οφσάιντ. Στη συνέχεια όμως, ο ρέφερι ενημερώθηκε μέσω του replay και μέτρησε το γκολ κανονικά. Δείτε την επίμαχη φάση:

Ok, here we go, this is the amount of time it took the video assistant referee to overrule the offside decision and allow Deulofeu's goal pic.twitter.com/kTLn8LgQdD