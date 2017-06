Έφυγε ο Δώνης, μένει ο Μπαλοτέλι!

Πριν από λίγες ημέρες η Νις είδε έναν επιθετικό να αποχωρεί από την ομάδα της από τη στιγμή που δεν κράτησε τον Τάσο Δώνη (επέστρεψε στην Γιουβέντους από την οποία τον είχε πάρει δανεικό για έναν χρόνο) όμως δεν θα υπάρχει δεύτερη αποχώρηση στράικερ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορεί το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι Μάριο Μπαλοτέλι να ήταν για έναν χρόνο και σενάρια να τον έφερναν κοντά στην Ντόρτμουντ όμως σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Γαλλία ο "Super Mario" δεν θα το... κουνήσει από το "Allianz Riviera".

Όπως αποκάλυψε η τοπική εφημερίδα "Nice Matin" που επικαλείται πηγές κοντά στον πρόεδρο Ζαν-Πιερ Ριβέρ, ο Μπαλοτέλι θα ανανεώσει με την Νις μένοντας έτσι στο σύλλογο για δεύτερη στη σειρά σεζόν και μάλιστα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο την Τρίτη (20/6).

