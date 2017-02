Έβγαλε selfie με 2 παίκτες της Λιόν και τον τρέχουν στα δικαστήρια!

Ο νεαρός στη φωτογραφία είναι μόλις 15 ετών και η "τρέλα" του για την Λιόν ήταν τέτοια ώστε στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Ντιζόν κατάφερε -άγνωστο πώς- να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να βγάλει selfie μαζί με τον σκόρερ του 4-2 της ομάδας του, Λακαζέτ, αλλά και τον Ντεπάι.

Μέχρι εδώ όλα καλά θα σκεφτείτε μόνο που η διοίκηση της Λιόν δεν αντιμετώπισε με την ίδια "φιλική" διάθεση την συγκεκριμένη περίπτωση. Ενοχλημένη από το γεγονός πως ο πιτσιρικάς εισέβαλε στο χορτάρι του "Parc Olympique Lyonnais" υπέβαλε μήνυση εναντίον του και πλέον είναι υποχρεωμένος να δώσει λόγο ενώπιον της δικαιοσύνης.

"Δεν το σκέφτηκα καθόλου, ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη", δήλωσε περιχαρής ο 15χρονος φαν των "λιονέ".

Lyon are suing a 15-year old boy after he took an on-pitch selfie with Alexandre Lacazette & Memphis Depay.



Football has gone mad.pic.twitter.com/fKHTnkI9Nt