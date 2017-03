Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Γαλλίας, Ρεϊμόν Κοπά

Το γαλλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του θρυλικού Ρεϊμόν Κοπά. Ο μεγάλος Γάλλος άσος του παρελθόντος "έσβησε" το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 85 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του.

"Απεβίωσε σήμερα το πρωί στις 8:15 ο Ρεϊμόν Κοπά, μετά από πολύμηνη ασθένεια. Την Κυριακή εισήχθη στο νοσοκομείο και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή", ανέφερε η δήλωση.

Ο Κοπά είχε κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ευρώπης (1957, 1958, 1959) με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το 1958 είχε ανακυρηχθεί παίκτης της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς που έχει αναδείξει το γαλλικό ποδόσφαιρο, ο Ρεϊμόν Κοπά, γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1931, στη Βόρειο Γαλλία. Το αληθινό του επώνυμο ήταν Κοπαζέφσκι καθώς η οικογένεια του ήταν Πολωνοί μετανάστες.

Εργάσθηκε σε διάφορες δουλειές από μικρός και μάλιστα σε κάποια από αυτές έχασε ένα δάκτυλο του δεξιού χεριού του. Γιος Πολωνού ανθρακωρύχου, πέρασε την παιδική του ηλικία δουλεύοντας και ο ίδιος στα ανθρακωρυχεία της περιοχής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ξεκίνησε μια καινούρια λαμπρή καριέρα, ως επιχειρηματίας αυτή τη φορά, πάντα όμως σε σχέση με τον αθλητισμό.

Ο αγώνας Ισπανίας-Γαλλίας που έγινε στη Μαδρίτη το 1955, ήταν ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Γρήγορα έδειξε το ταλέντο του και σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στην Ανζέ για ν' ακολουθήσει η Ρεμς το 1951 (158 συμμετοχές-48 γκολ) όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Το 1956 πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης (79 συμμετοχές-24 γκολ) με την οποία κατέκτησε τρία κύπελλα πρωταθλητριών, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στην Ρεμς όπου έκλεισε την καριέρα του (244 αγώνες-36 γκολ).

Εξαιρετικός ντριμπλέρ, ο Κοπά διακρίθηκε για τις ηγετικές του ικανότητες και δικαίως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Raymond Kopa has sadly passed away. One of the greatest players of all time. Part of that great Real Madrid team of the 50s.#RIP pic.twitter.com/laGOTsHlXP