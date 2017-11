Τερματοφύλακας ξέχασε τη μπάλα και έπαιζε με τον... αέρα!

Η Μάινς έμεινε όρθια στην έδρα της Γκλάντμπαχ φεύγοντας με το βαθμό της ισοπαλίας (1-1 το τελικό σκορ). Βέβαια, στο 31ο λεπτό παραλίγο να γίνει η... ζημιά, όταν ο Ρόνιν Ζέντνερ άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο με... φανταστική μπάλα.

Η... κανονική είχε φύγει από τα πόδια του χωρίς να το προσέξει ο Γερμανός πορτιέρε. Ευτυχώς που δεν έγινε το... κακό, με τον Ζέντνερ να προλαβαίνει έστω και τελευταία στιγμή τον Στιντλ.

So Mainz’s goalkeeper just did this... pic.twitter.com/rH3WPKfo8N