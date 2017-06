Εκπρόσωπος Λιβάγια στο Contra.gr: “Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα!”

ΑΕΚ και Λας Πάλμας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τελευταίου 24ωρου, φέρεται να τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Μάρκο Λιβάγια, ώστε ο Κροάτης να γίνει ο στράικερ που θα επωμιστεί το βάρος να αντικαταστήσει τον Σέρχιο Αραούχο και να μετουσιώσει σε γκολ τις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ την ερχόμενη περίοδο. Είναι όμως, έτσι και πότε θα έρθει στην Ελλάδα; Το Contra.gr έχει ρεπορτάζ...

Μιλήσαμε με το μεγάλο ιιταλικό Γραφείο (με πελάτες μεταξύ άλλων τους Καντρέβα, Νάνι, Μπόατενγκ, Πάσαλιτς, Τζουζέπε Ρόσι, Εβρά, Σορεντίνο, Μαριγκά, Καρμόνα) που έχει τα δικαιώματα του 24χρονου Κροάτη επιθετικού κι από εκεί μας παρέπεμψαν στον άνθρωπο που χειρίζεται την υπόθεσή του, τον Βιτσένζο Καβαλιέρε. Και η αλήθεια είναι πως η Ένωση φορτσάρει για να κλείσει τον Μάρκο Λιβάγια, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν στη παρούσα φάση να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή σε σχετική ερώτηση μας.

Ρωτήσαμε μετά τον Βιτσένζο Καβαλιέρε -ο οποίος βρισκόταν εν πτήση, πιθανόν με προορισμό την Κροατία- εάν το deal της ΑΕΚ με τον παίκτη του είναι ολοκληρωμένο και όντως ο φορ (που σύμφωνα με το “transfermarkt” έχει χρηματιστηριακή αξία 2,5 εκατ. ευρώ ενώ για χάρη του δαπανήθηκαν μέχρι τώρα από τις πωλήσεις του συνολικά 12,8 μύρια) αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Ελλάδα.

Στην πρώτη ερώτησή μας η απάντηση του Ιταλού ατζέντη ήταν το λακωνικό... "not yet (όχι ακόμη)" ενώ στην δεύτερη "if we close, i 'll come (αν κλείσουμε θα έρθουμε)". Και όταν επιμείναμε ο Καβαλιέρε έγινε λίγο πιο σαφής: " δεν έχουμε κλείσει". Εννοώντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και όταν τα “θέλω” των δύο πλευρών ικανοποιηθούν αυτός και ο Λιβάγια θα έρθουν στη χώρα μας για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.