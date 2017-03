Την καλύτερη περίοδο της ζωής του διαλύει ο Σουηδός μέσος της ΑΕΚ, ο οποίος έχασε τα περιττά κιλά και πλέον βοηθά αρκετά την Ένωση σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Αϊντάρεβιτς έχει έναν επιπλέον λόγο που... πετάει και φυσικά αφορά την πρόταση γάμου που έκανε στην σέξι σύντροφο του Μιμόζα Πονοσέσι.

Την έκανε σε εστιατόριο και μάλιστα μοιράστηκε το γεγονός στο instagram με την ατάκα: "Η καλύτερη μου φίλη, η αγάπη μου! Τα πάντα μου! Είπε το γαμ.... ΝΑΙ!!!".

My best friend, My Love! My everything! She f**king Said YES !!!! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Astrit Hajdari Ajdarevic (@astrit42) στις Μάρ 24, 2017, 1:43μμ PDT

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΞΙ ΜΙΜΟΖΑ