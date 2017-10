Ο Κάναντι στο Contra.gr: "Δεν ήθελα να απολυθώ πρώτος..."

Προσλαμβάνοντας τον Νταμίρ Κάναντι το περασμένο καλοκαίρι, ο Ατρόμητος έκανε...μπίνγκο. Δεν είμαστε, φυσικά, σε θέση να γνωρίζουμε, αν ο Αυστριακός τεχνικός θα πετύχει στο έργο του, ωστόσο από την πλευρά των...γονιδίων οι Περιστεριώτες φαίνεται ότι έκαναν καλή επιλογή.

Γεννημένος στη Βιέννη από Κροάτες γονείς που μετανάστευσαν στην Αυστρία πριν από 51 χρόνια, ο Κάναντι μπορεί να υπερηφανευτεί ότι συνδυάζει τα τυπικά προσόντα ενός Αυστριακού (μεθοδικότητα, πειθαρχία) με την τρέλα ενός βαλκάνιου!

Μιλάει, άλλωστε, άπταιστα τα σερβοκροάτικα γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχει ξεχάσει τις γιουγκοσλάβικες ρίζες του. Στο ραντεβού μας ο Κάναντι ήταν κάτι περισσότερο από...Άγγλος (ήρθε ένα τέταρτο νωρίτερα) και εν συνεχεία μας χάρισε μία απολαυστική συνέντευξη αφού δεν φοβήθηκε να πει αυτό που πιστεύει χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις.

"Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Στο Καραϊσκάκη η ομάδα σας πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη. Πώς προέκυψε αυτό το διπλό;

Kατ' αρχήν προετοιμαστήκαμε γι' αυτόν τον αγώνα πάρα πολύ καλά για μία εβδομάδα. Αναλύσαμε φυσικά όσο περισσότερο μπορούσαμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Διαπιστώσαμε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ποδοσφαιριστές με εκπληκτική ατομική ποιότητα και κατανοήσαμε ότι ο αγώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Ήμασταν πάντως και τυχεροί γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος ενώ είχε μόλις προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή. Εκτός αυτού προερχόταν και από την ήττα κόντρα στη Γιουβέντους.

Το παιχνίδι με τη Γιουβέντους φανταζόμαστε ότι το...ξεψαχνίσατε...

Φυσικά και είδαμε το ματς. Περιμέναμε όμως ότι το παιχνίδι το δικό μας δεν θα είχε καμία σχέση μ' αυτό κόντρα στη Γιουβέντους. Παίξαμε είναι η αλήθεια πολύ αμυντικά, πολύ κλειστά στην εν λόγω αναμέτρηση, ταυτόχρονα όμως επιχειρήσαμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό σε αδυναμίες που έχει, κυρίως στην άμυνά του. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά. Ακολουθούσαμε το ρυθμό του αντιπάλου και αυτό ήταν πολύ σημαντικό τελικά για την έκβαση του ματς.

Αρχίσατε τη σεζόν με τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες. Προβληματιστήκατε για το τι πήγαινε λάθος και η ομάδα δεν νικούσε;

Προσθέσαμε αρκετούς παίκτες στο ρόστερ μας τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Η ομάδα μας από τη στιγμή που άρχισε η σεζόν μέχρι και σήμερα έχει μεγάλες διαφορές. Αποκτήσαμε ποδοσφαιριστές όπως ο Μπουζούλαζιτς, ο Ρισβάνης, ο Γιαννιώτης. Ανέβηκε η ποιότητά μας και αλλάξαμε κάποια πράγματα σε θέσεις της ενδεκάδας. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες και ήταν δύσκολο όλοι αυτοί να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία ενός προπονητή που ήταν και αυτός νέος στην ομάδα.

"ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ... ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΩ"

Σας τονίσαμε και πιο πάνω ότι ο Κάναντι είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ειλικρίνειάς του, δεν διστάζει να εξωτερικεύσει την...απορία για τον τρόπο που η ποδοσφαιρική Ελλάδα φέρεται στους επαγγελματίες προπονητές. Έχει πλήρη γνώση του αριθμού απολύσεων συναδέλφων του!

Στην Ελλάδα ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη υπομονή με τους προπονητές. Πως πήρατε την απόφαση να έρθετε;

Όταν μου έγινε η πρόταση από τον Ατρόμητο, συζητήσαμε πολλές ώρες με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Ήξερα από πριν ότι η Ελλάδα είναι... περίεργη χώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, είχα τη σχετική πληροφόρηση. Ξεκαθάρισα ότι για να υπάρξει συνεργασία θα πρέπει η διοίκηση να δείξει και την ανάλογη υπομονή.

Οκ, αλλά έχουν απολυθεί ήδη έξι προπονητές...

(σσ μας διορθώνει και με το δίκιο του, έχουν απολυθεί επτά) Ένας θα σας πω: Ο πρώτος μου στόχος ήταν να μην είμαι ο πρώτος απολυμένος στη Λίγκα (σσ γέλια).

Ποιο ποδόσφαιρο θέλετε να παίζει ο Ατρόμητος μόλις όλοι οι παίκτες σας προσαρμοστούν πλήρως;

Σιγά-σιγά στα παιχνίδια μας προσπαθούμε να ορίζουμε εμείς το τέμπο έχοντας την μπάλα και να έχουμε παράλληλα ισορροπία σε όλες τις γραμμές μας. Στην αρχή της σεζόν δεν μπορούσαμε να κρατάμε πολύ την μπάλα για να οργανώνουμε το παιχνίδι μας, δεν ήταν και εύκολο βέβαια. Πρέπει όμως να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Οι παίκτες μου, ενώ έχουν μεγάλες δυνατότητες και ποιότητα, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι λάθος! Η δουλειά μου όμως είναι ακριβώς αυτή, να πείσω τους παίκτες μου ότι μπορούν.

Γράφτηκε, μετά τη νίκη στο Φάληρο, ότι είστε δάσκαλος. Αισθάνεστε καθόλου έτσι όταν μιλάτε με τους παίκτες σας;

(γέλια) Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος που μιλάει τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Ούτε καθηγητής είμαι ούτε δάσκαλος!

Η αλήθεια είναι ότι στη θέση του τερματοφύλακα αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα και εν τέλει πήρατε και τον Γιαννιώτη. Τι συνέβη;

Η απόκτηση του Γιαννιώτη δεν ήταν κάτι που είχαμε προγραμματίσει. Μάθαμε όμως ότι έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θέλησα να μάθω περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Πληροφορήθηκα ότι έπαιξε βασικός την προηγούμενη σεζόν στον Πανιώνιο. Ως Έλληνας που είναι θα μπορούσε επίσης να συνεννοηθεί καλύτερα με τους αμυντικούς μας που σχεδόν όλοι είναι Έλληνες. Εισηγήθηκα έτσι τη μεταγραφή. Πάντως είμαστε πολύ τυχεροί γιατί διαθέτουμε τρεις εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Θεοδωράκης. Το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κέρκυρα το είδατε; Το έπαιξε ο Μίρκοβιτς και ήταν πάρα πολύ καλός.

Αν μέσα στη σεζόν σας καλέσε ο κύριος Σπανός για να ανανεώσετε, τι θα κάνετε;

(σσ μορφασμός έκπληξη, η απάντηση έρχεται μετά από μεγάλο κενό) Ομολογώ ότι δεν περίμενα μία ερώτηση όπως αυτή. Αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω με τη διοίκηση για να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα. Θα συζητήσουμε αν μην τι άλλο όπως κάνουμε πάντα. Είναι όμως λίγο πρώιμο ακόμα.

Πώς κρίνετε το επίπεδο και την ποιότητα της ελληνικής λίγκας κ. Κάναντι;

Πριν έρθω στην Ελλάδα, δεν είχα πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, έβλεπα μόνο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όταν ήρθα και παίξαμε τα πρώτα ματς, μού έκανε εντύπωση ο βαθμός πίεσης που βγάζουν οι ομάδες μέσα στα παιχνίδια. Οι περισσότερες παίζουν πίσω από την μπάλα και προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα. Έχουν επίσης καλή φυσική κατάσταση που είναι για μένα και το σημείο κλειδί στην ελληνική ποδοσφαιρική φιλοσοφία.

Και οι διαφορές με την Αυστρία;

Είχαμε και στην Αυστρία πάνω κάτω την ίδια φιλοσοφία μέχρι και πριν από 10 χρόνια. Την αλλάξαμε όμως και τώρα όλοι οι νέοι προπονητές αναζητούν κυρίως τη δημιουργικότητα. Θέλουν να κυριαρχεί η ομάδα τους, ακόμα και στους μικρούς συλλόγους συμβαίνει αυτό. Το αποτέλεσμα όμως παραμένει η βασική παράμετρος. Στην Αυστρία πολλά πράγματα άλλαξαν από τις ακαδημίες, εδώ δεν υπάρχει χρόνος για τα νεαρά παιδιά, ούτε εμπιστοσύνη. Υπάρχει και λίγος περισσότερος χρόνος για τους προπονητές στη χώρα μου, έστω και αν στην Αυστρία επίσης δεν μπορείς να χάσεις τέσσερα παιχνίδια συνεχόμενα.

"ΕΠΙΝΑΝ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΗΣ"

Η παρακάτω ερώτηση ήταν μία από τις λίγες που ο μίστερ προτίμησε να απαντήσει κατευθείαν στα αγγλικά χωρίς τη μεσολάβηση του προπονητή τερματοφυλάκων του Ατρομήτου Σλόμπονταν Σούιτσα που μας βοήθησε στη μετάφραση από τα σερβοκροάτικα. Φάνηκε ότι τον "άγγιξε" πολύ το θέμα...

Αλήθεια, σας σόκαρε το γεγονός της ληστείας στο σπίτι σας πριν από μερικές εβδομάδες;

Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα και την οικογένειά μου. Από εκείνη την ημέρα και μετά όταν πέφτει η νύχτα, προβληματιζόμαστε. Η κόρη μου έχει να κοιμηθεί φυσιολογικά εδώ και δύο εβδομάδες. Μιλάω πολλές φορές με τη γυναίκα μου μέσα στη μέρα για να δω πως πηγαίνουν τα πράγματα. Παρόλα αυτά, νιώθω απολύτως ασφαλής στην Ελλάδα και στην Αθήνα.

Καταστάσεις σαν και αυτή που βιώσαμε μπορούν να συμβούν στη Βιέννη, στη Ρώμη, στο Παρίσι, παντού. Στη Βιέννη φίλοι μου έχουν περάσει τα ίδια. Φυσικά αλλάξαμε σπίτι, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε στο ίδιο. Οι ληστές μπήκαν στα δωμάτιά μας, στο μπάνιο, ήπιαν ακόμα και κρασί στην κουζίνα μας! Καταλαβαίνετε...

Γεννηθήκατε στην Αυστρία από Κροάτες γονείς, μετανάστες. Αντιμετωπίσατε προβλήματα;

Στην Αυστρία από εκείνα τα χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 70', υπήρχαν ήδη πολλοί Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνιοι, η προσαρμογή μας έτσι ήταν πολύ εύκολη. Έχω πολλούς φίλους Σέρβους και Βόσνιους. Η αντιμετώπιση στους μετανάστες ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε επίσης Τούρκους, εσείς έχετε; Έχετε βέβαια ανθρώπους από άλλες χώρες, οπότε μπορείτε να καταλάβετε.

Σ' αυτό το σημείο νομίσαμε ότι είχαμε φτάσει στο τέλος της συνέντευξης αλλά ο Κάναντι είχε άλλη άποψη: "Wait a minute, i want to say something more"

O λόγος και πάλι στον Αυστριακό τεχνικό λοιπόν: "Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αναλύσαμε πολύ καλά την προετοιμασία μας και βγάλαμε τα σωστά συμπεράσματα. Ειδικά μετά τις μεγάλες ήττες που είχαμε στα φιλικά. Ήταν το κλειδί για να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Μιλήσαμε πολλή ώρα με το τιμ αλλά και τη διοίκηση και βρήκαμε τις λύσεις μέσα και από τις έξτρα προσθήκες. Είχαμε όμως πολύ καλή επικοινωνία. Και αυτό το κρατάω. Έχουμε πολύ καλούς επαγγελματίες σ' αυτήν την ομάδα σε όλα τα πόστα. Να το ξέρετε".