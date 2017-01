Η Γουότφορντ πρόλαβε για 14 λεπτά τον... Ολυμπιακό!

Τα ξημερώματα της Τρίτης ο Χουάν Κάρλος Παρέδες προσγειώθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και αυτή είναι πλέον γεγονός εδώ και λίγη ώρα.

Στις 4.30 ώρα Ελλάδας η Γουότφορντ γνωστοποίησε πως παραχώρησε τον άσο από το Εκουαδόρ με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό, που έχει μάλιστα και οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι, ενώ στην ανακοίνωση τονίζει πως ο 29χρονος "φόρεσε 61 φορές τη φανέλα των σφιγγών μετά την μετακίνησή του από την Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ τον Ιούλιο του 2014".

Δεκατέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση και από πλευράς Ολυμπιακού, με τη σχετική ανακοίνωση (για τον παίκτη που ήρθε να πλαισιώσει τον Ντιόγκο Φιγκέιρας στο δεξί άκρο της άμυνας) να αναφέρει: "Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Χουάν Κάρλος Παρέδες Ρεάσκο, από την Αγγλική Γουότφορντ".

#watfordfc's Juan Carlos Paredes loaned to Olympiakos until the summer, with the option for a permanent move.



More:https://t.co/6lHmx0z51w pic.twitter.com/3uiwqeWLfL