Ο ΠΑΟΚ τίμησε με ξεχωριστό video τη μνήμη του Κρόιφ

Ήταν χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο προικισμένους σε ταλέντο παίκτες έχουν εμφανιστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο διαχρονικά ενώ και ως προπονητής κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, δημιουργώντας την dream team της Μπαρτσελόνα στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Σήμερα (24/3) συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του, όμως ουδείς έχει διάθεση να ξεχάσει τον Γιόχαν Κρόιφ, με σύσσωμη την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια να τιμάει τη μνήμη του μιλώντας για αυτόν και κάνοντας αναφορά στα κατορθώματά του.

Μία από τις ομάδες που θέλησαν να τον τιμήσουν ήταν και ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δημιουργεί ένα ξεχωριστό video και να το ανεβάζει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. "Ένας χρόνος χωρίς τον Καλλιτέχνη. Αυτό είναι τιμή προς τον Γιόχαν Κρόιφ", αναφέρει το σχετικό ασπρόμαυρο τιτίβισμα.

One year without The Artist. This is a tribute to @JohanCruyff #RIP #legend @JCFoundation pic.twitter.com/qzKhSuFwaQ