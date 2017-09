Τεράστιε Μπουφόν: "Πατρική" αγάπη στον Νόιερ που δοκιμάζεται...

Το μεγαλείο του Μπουφόν είναι αυτό που τον έχει αναγάγει στον καλύτερο τερματοφύλακα της εποχής μας. Ο Ιταλός έχει αποδείξει με τις πράξεις εντός και εκτός των γηπέδων ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με κατανόηση και διάθεση να βοηθήσει συμπαίκτες και φαινομενικά αντιπάλους.

Ο Μάνουελ Νόιερ που "απειλεί" να ρίξει τον Μπουφόν από την κορυφή τα επόμενα χρόνια, περνάει δύσκολα αυτή την περίοδο εξαιτίας ενός τραυματισμού που θα τον αφήσει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (20/9), ο ηγέτης της Γιουβέντους πρόσθεσε άλλη μία σπουδαία ποδοσφαιρική πράξη στη συλλογή του, στέλνοντας μέσω social media την αγάπη και τη στήριξή του στον τραυματία Νόιερ γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter: "Καλή τύχη Μάνουελ Νόιερ. Θέλω να σε δω στο γήπεδο το συντομότερο..."

Good luck @Manuel_Neuer. I want to see you on the field as soon as possibile pic.twitter.com/ynuDow5m7f