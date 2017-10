Κράζεις (Φέγενορντ); Θαυμάζεις (Άγιαξ)!

Από το 13ο αιώνα κρατάει η κόντρα ανάμεσα σε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ. Οι δυο πόλεις συναγωνίζονται η μία την άλλη έχοντας διαφορετικές κουλτούρες, που σημαδεύτηκαν από ιστορικά γεγονότα.

Όπως είναι αναμενόμενο το ίδιο συμβαίνει και με τις δυο ομάδες-καμάρια των πόλεων και αναφερόμαστε σε Φέγενορντ - Άγιαξ. Το "Klassieker" έκανε σέντρα για φέτος το μεσημέρι της Κυριακής με τον Άγιαξ να ανοίγει το σκορ στο 50' με τον Χούντελαρ.

Δυστυχώς η χαρά δεν κράτησε πολύ για τους φιλοξενούμενους, αφού ο 18χρονος Μάτις Ντε Λιγκτ με γκάφα έχασε τη μπάλα έξω από την περιοχή του και ο Τόρνστρα ισοφάρισε σε 1-1 στο 58'. Ο "Αίαντας" πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ στο 72ο λεπτό, όταν ο Νέρες έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντόλμπεργκ.

Το... πάρτι του Άγιαξ συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με δυο ακόμα τέρματα από τους Ντε Γιονγκ (89') και Ντόλμπεργκ ξανά στο 91'!

Stunning strike by Toornstra to make it Feyenoord 1-1 Ajax pic.twitter.com/zE3wHhkKzq