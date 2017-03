Τεράστια αναγνώριση για τον Κώστα Μήτρογλου

Ο Κώστας Μήτρογλου διανύει την καλύτερο περίοδο της ζωής του. Είναι το πιο "καυτό" όνομα στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο και την Τρίτη (21/3) ήρθε και η... αναγνώριση.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του περσινού πρωταθλήματος! Τη σεζόν 2015-16 ο Έλληνας φορ πέτυχε 20 γκολ σε 32 αγώνες στο πρωτάθλημα, ενώ πανηγύρισε το double!

Φέτος είναι το ίδιο "καυτός" μιας και μέχρι στιγμής σε 35 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 25 τέρματα. Να δούμε πού θα φτάσει!

Thank you all very much for the great recognition and huge honour of being selected among last season's best 11 in Portugal! pic.twitter.com/SMpM3B2eJA