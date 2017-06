Κριστιάνο σταμάτα να σκοράρεις!

Το Confedederations Cup για τον Ρονάλντο αποτελεί σημαδιακή διοργάνωση, αφού με το γκολ κόντρα στη Ρωσία την Τετάρτη κατάφερε να χριστεί σκόρερ σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος έχει βάλει γκολ σε τρία παγκόσμια και τέσσερα ευρωπαϊκά. Το πρώτο μάλιστα το σημείωσε με την Ελλάδα το 2004.

Τι έγινε όμως σήμερα; Ο Κριστιάνο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία σκόραρε ξανά και έτσι φέτος έφτασε τα 56 γκολ σε 55 συμμετοχές με Ρεάλ και Πορτογαλία από την αρχή της σεζόν 2016/2017.

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ πραγματοποιεί απίστευτη χρονιά, αφού εκτός από γκολ πήρε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς Champions League με τη Ρεάλ, κατέκτησε Ευρωπαϊκό με την Πορτογάλια το περασμένο καλοκαίρι και στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου σήκωσε πρωτάθλημα και Champions League με τη "Βασίλισσα".

Ένα επίσης ενδιαφέρον στατιστικό που αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πως στα τελευταία 10 ματς που έχει αγωνιστεί έχει σκοράρει 16 φορές! Φανταστείτε να κατακτήσει και το Confederations...

Για την οικονομία του θέματος να αναφέρουμε ότι από το πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης προκρίθηκαν οι Πορτογάλοι παρέα με τους Μεξικανούς. Η ομάδα του Σάντος κέρδισε τη Νέα Ζηλάνδια με 4-0 και οι Μεξικάνοι τους Ρώσους με 2-1.

Cristiano Ronaldo converts from the spot to register his 75th international goal.



Unstoppable. pic.twitter.com/V3zJeYFS0Z