Κατευθείαν στον αφρό: Στην καλύτερη 11άδα ο Αυλωνίτης

Από τις πρώτες, κιόλας, συμμετοχές του με τη φανέλα της Χαρτς, ο Τάσος Αυλωνίτης δεν κέρδισε μόνο την εμπιστοσύνη του προπονητή του αλλά και του κοινού.

Ο Ελληνας στόπερ επιλέχθηκε έτσι στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής του σκωτζέζικου πρωταθλήματος που πέρασε, όντας μάλιστα ο μοναδικός παίκτης της Χαρτς σ' αυτήν.

Αν μην τι άλλο η προσαρμογή του πρώην κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Λογικά τα καλύτερα έρχονται.

