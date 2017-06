Η μεταγραφή του ΑΙΩΝΑ για τον Μέσι δεν έγινε λόγω Σουάρες!

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δεν μπορούν να φανταστούν τον Λιονέλ Μέσι να φοράει τη φανέλα άλλης ομάδας πέραν της δικής τους, όμως αν πιστέψουμε το σημερινό δημοσίευμα της "Mundo Deportivo" o σούπερ σταρ των Καταλανών και πεντάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας όχι μόνο φλέρταρε με την Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι αλλά ήταν μία ανάσα από το να κάνει το ταξίδι στην Αγγλία για να υπογράψει! Εκείνος μάλιστα που απέτρεψε την ολοκλήρωση του deal και την αρπαγή του αιώνα ήταν ένας συμπαίκτης του, ο Λουίς Σουάρες...

Πιο αναλυτικά: η καταλανική εφημερίδα υποστηρίζει με δημοσίευμά της πως ο Μέσι ήταν ράκος ψυχολογικά μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Copa America (26 Ιουνίου 2016) από την Χιλή και ενημέρωσε την "Μπάρσα" για την επιθυμία του να αποχωρήσει από το "Camp Nou".

Ήταν η περίοδος που ο σούπερ σταρ της "αλμπισελέστε" είχε καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και ήταν έτοιμος να ανακοινώσει δημόσια πως ήθελε να φύγει από την Ισπανία, με την Σίτι να καραδοκεί δίνοντας 150.000.000 ευρώ στους "μπλαουγκράνα" (100.000.000 ευρώ λιγότερα από τη σχετική ρήτρα αποδέσμευσης) για να τον κάνει δικό της.

Τι μεσολάβησε για να μην ολοκληρωθεί το τεράστιο deal και να μην πραγματοποιηθεί η αρπαγή του αιώνα; Δύο πράγματα σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, που έχει πολύ καλή πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την Μπαρτσελόνα.

Το ένα ήταν η συνάντηση που έλαβε χώρα στις 18 Ιουλίου μεταξύ του προέδρου (Τζόζεπ Μαρία Μπαρτομέου) και του αντιπροέδρου (Τζόρντι Μέστρε) της "Μπάρσα" με τον πατέρα του Μέσι, Χόρχε, και το δεύτερο ήταν οι μεγάλες κατ'ιδίαν συζητήσεις που είχε ο Λουίς Σουάρες με τον συμπαίκτη του, μέσα από τις οποίες τον έκανε να αναθεωρήσει!

Luis Suarez convinced Lionel Messi to stay at Barcelona after he reportedly asked for a move to Man City.



