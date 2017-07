Ο Μέσι ανανέωσε με ποσό-ΡΕΚΟΡ με την Μπαρτσελόνα!

"Μπλαουγκράνα" για... μια ζωή! Ο Λιονέλ Μέσι είναι μέλος της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα από το... μακρινό 2004 και βάσει του νέου συμβολαίου που υπέγραψε θα παραμείνει κάτοικος "Camp Nou" για άλλα τέσσερα χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2021 που θα είναι τότε 34 ετών!

Η "Mundo Deportivo" είχε προαναγγείλει από το πρωί της Τετάρτης μέσα από το πρωτοσέλιδό της πως ο "Pulga" θα έβαζε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο για 3+1 χρόνια (το προηγούμενο είχε ισχύ ως το 2018) και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση, με την επίσημη Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει πως θα συνεχίζει μαζί με τον Αργεντινό ως το 2021!

BREAKING

Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59