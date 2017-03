O Mέσι έγινε... σοφέρ μαζί με την Αντονέλα για τον Σουάρες!

Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες προχώρησαν τη φιλική τους σχέση στο επόμενο επίπεδο καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγινε... ταξιτζής προκειμένου να εξυπηρετήσει τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

Ο "Pulga" γύρισε νωρίτερα στην Ισπανία από την Βολιβία όπου βρέθηκε με την εθνική Αργεντινής και γνωρίζοντας την κούραση που είχε μαζευτεί πάνω στην πλάτη του Σουάρες δεν το σκέφτηκε στιγμή.

Μπήκε στην Porsche Cayenne του παίρνοντας μαζί και τη σύντροφό του και μητέρα των δύο παιδιών του, Αντονέλα Ροκούτσο, και εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο "Prat" της Βαρκελώνης προκειμένου να παραλάβουν τον Ουρουγουανό.

Εκείνος εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο έχοντας για παρέα τον γιο του και φυσικά δεν αρνήθηκε την πολύ ευγενική πρόταση του Μέσι και της συζύγου του να τον πάνε σπίτι για να αποφύγει την ταλαιπωρία.

