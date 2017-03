Τέτοιο δώρο δεν το περίμενε με τίποτα ο Ετό!

Διπλή έκπληξη για τον Σαμουέλ Ετό! Ο Καμερουνέζος βετεράνος φορ έκλεισε τα 36 χρόνια ζωής την Παρασκευή (10/3) και όταν πήγε στην προπόνηση της Αντάλιασπορ είδε τους συμπαίκτες του να έχουν έτοιμο ένα ξεχωριστό δώρο: μία τούρτα προς τιμήν του.

#inter #Internazionale #forzainter VIDEO: Chaos ensues as Eto'o covered in birthday cake https://t.co/4b47GES8LP pic.twitter.com/CTSmXKNnsn

Πέρα όμως από τον αρχικό ευχάριστο αιφνιδιασμό υπήρχε και δεύτερη στη σειρά έκπληξη για τον άλλοτε άσο των Μπαρτσελόνα και Ίντερ αφού μόλις έφαγε την πρώτη μπουκιά ακολούθησε μαζική... επίθεση, με αρκετούς από τους συμπαίκτες του να του ρίχνουν τούρτα στο πρόσωπο και να τον κάνουν κάτασπρο!

Photo Credits: AP Photo/Carlo Baroncini

Eto'o is not amused about his birthday surprise pic.twitter.com/d4nkzJosdQ