Ήλιος ημίχρονο, χιόνι... τελικό!

Εύκολη νίκη για την Salt Lake κόντρα στους Whitecaps με τα τρία γκολ της αναμέτρησης να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Το παράξενο στο παιχνίδι, ωστόσο, ήταν άλλο και αφορούσε τον... στρατηγό καιρό.

Βλέπετε, όταν ξεκίνησε το ματς είχαμε χαλαρό ήλιο και όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη το είχε... στρώσει! Τόσο πολύ μάλιστα, που δεν φαινόταν καν ο αγωνιστικός χώρος!

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες και τα βίντεο:

What a start to the Petke era at RSL. pic.twitter.com/kHn4KADHVY