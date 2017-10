Ο Μέσι σούταρε στο Μπουένος Άιρες και η μπάλα έφτασε... Αθήνα!

Η Αργεντινή με σπουδαίους σταρ στο ρόστερ της δεν κατάφερε να... σκουπίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και οφείλει να παλέψει σκληρά για να καταφέρει να μείνει στο κόλπο που θα της δώσει το εισιτήριο για τη Μόσχα το καλοκαίρι.

Όταν όμως βλέπει κανείς τον Μέσι να σουτάρει με τον τρόπο που θα δείτε παρακάτω είναι λογικό το ηθικό της ομάδας να πέφτει κατακόρυφα...

Ο ηγέτης της "αλμπισελέστε" στο 0-0 με το Περού έπιασε ένα σουτ "τραγωδία" που η μπάλα πήρε τέτοια φάλτσα που έφτασε στο σημαιάκι του κόρνερ!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Lmaoo this can't be Messi. pic.twitter.com/DzXiXSLwlv