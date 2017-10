Αποκλείστηκαν και "έκαψαν" το γήπεδο οι Βόσνιοι

Οι Βόσνιοι οπαδοί δεν είναι και τα... καλύτερα παιδιά κι αποτελούν φόβητρο οπουδήποτε ταξιδεύουν για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα.

Οι συμπατριώτες του Ογκνιέν Βράνιες έφτασαν μέχρι το Ταλίν της Εσθονίας περιμένοντας ένα θαύμα για να μπουν αυτοί αντί της Ελλάδας στα μπαράζ.

Το... θαύμα δεν ήρθε από πουθενά και οι φιλοξενούμενοι οπαδοί ξέσπασαν καθώς σ' ένα από τα γκολ των Ελλήνων στο ματς με το Γιβραλτάρ αποφάσισαν να ξεκινήσουν "βροχή" από φωτοβολίδες.

The rain of fire from Bosnia fans that halted the game in Estonia pic.twitter.com/chlGKvsc7O